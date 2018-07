Ettenheim (dpa) - Beim Brand in einem Krankenhaus in Ettenheim in Baden-Württemberg ist am frühen Morgen ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Rettungskräfte brachten rund 60 Patienten in Sicherheit. Die meisten von ihnen kamen in die Stadthalle Ettenheim. Der Brand war um kurz nach 2 Uhr in einem Zimmer im Erdgeschoss des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen. Dort fanden die Rettungskräfte kurz darauf eine Leiche.

