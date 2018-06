Berlin/Düsseldorf (AFP) Aus Protest gegen den Tod von Einwanderern in einem französischen Aufnahmezentrum haben Aktivisten am Freitag das französische Konsulat in Düsseldorf besetzt. Die Demonstranten hätten das Gebäude in Begleitung von Polizeibeamten verlassen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Es habe sich um rund ein Dutzend Aktivisten gehandelt, Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Vor dem Konsulat hätten jedoch einige Demonstranten ihren Protest fortgesetzt.

