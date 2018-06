Offenburg (AFP) Bei einem Brand in einem Krankenhaus im baden-württembergischen Ettenheim ist in der Nacht zum Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Um kurz nach zwei Uhr in der Nacht seien Polizei und Feuerwehr zu der Klinik gerufen worden, weil ein Zimmer im Erdgeschoss des dreistöckigen Gebäudes in Flammen gestanden habe, teilte die Offenburger Polizei mit. In unmittelbarer Nähe der Stelle, an der das Feuer ausgebrochen sei, hätten die Rettungskräfte später einen Toten gefunden.

