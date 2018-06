Friedrichsdorf (AFP) Der Nahrungshersteller Milupa hat wegen einer Keimbelastung eine Charge der Säuglingsmilch Aptamil pre zurückgerufen. Bei routinemäßigen Untersuchungen seien in Proben mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.01.2014 Spuren eines unerwünschten Keims entdeckt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei korrekter Zubereitung der Säuglingsmilch bestehe kein Gesundheitsrisiko, bei unsachgemäßer Zubereitung könne es bei Neugeborenen in den ersten vier bis acht Lebenswochen aber zu Infektionen und Entzündungen kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.