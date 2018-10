Madrid (AFP) Spanien bleibt auch nach dem endgültigen Beschluss der Eurogruppe für eine Milliardenhilfe für seine Banken unter Druck. Die Börse in Madrid brach am Freitag zeitweise um mehr als fünf Prozent ein, zudem stieg die Rendite für spanische Staatsanleihen über den Alarmwert von sieben Prozent. Die bisher größte Demonstrationen gegen das neue Sparpaket der Regierung in Madrid endeten mit Gewalt und Festnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.