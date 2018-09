Berlin (AFP) Erstmals in seiner Unternehmensgeschichte hat der Internet-Schuhhändler Zalando Umsatzzahlen vorgelegt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen 510 Millionen Euro eingenommen und seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr damit "mehr als verdreifacht", teilte Zalando am Freitag in Berlin mit. Etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes brächten Geschäfte außerhalb Deutschlands ein, erklärte Geschäftsführer Robert Gentz. Vier Jahre nach seiner Gründung ist der Online-Händler eigenen Angaben zufolge in zwölf europäischen Märkten aktiv.

