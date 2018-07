Stuttgart (AFP) Schauspieler Walter Sittler lässt beim Protest gegen das Bahnprojekt "Stuttgart 21" nicht locker. Am Freitag pflanzte der erklärte Gegner des umstrittenen Bauvorhabens im Stuttgarter Schlossgarten zwei "Widerstandsbäume", wie die Protestorganisation "Parkschützer" in Stuttgart mitteilte. Bei den Bäumen handele es sich um zwei junge Ahorn-Bäume, eine typische Baumart für den Park neben dem Stuttgarter Hauptbahnhof, in dem im Februar 108 Bäume gefällt und 68 versetzt worden waren. Die Rodung war Teil der Bauarbeiten für den umstrittenen Tiefbahnhof.

