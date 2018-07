Köln (SID) - Die Rückkehr von Eishockey-Nationalstürmer Marcel Müller in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist geplatzt. Der 24-Jährige, der von 2007 bis 2010 für die Kölner Haie aufs Eis ging, spielt in der kommenden Saison beim schwedischen Erstligisten MoDo Hockey Örnsköldsvik.

In den letzten zwei Jahren stand Müller beim NHL-Klub Toronto Maple Leafs unter Vertrag, spielte dort aber bis auf drei Einsätze in der NHL überwiegend im Farmteam Toronto Marlies in der American Hockey League (AHL).