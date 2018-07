Paris (AFP) Angesichts eines neuen Milliardenverlustes im zweiten Quartal stuft die Ratingagentur Fitch den kriselnden finnischen Handybauer Nokia weiter herab. Fitch senkte seine Bewertung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens um zwei Stufen von BB+ auf BB-, wie die Agentur am Freitag mitteilte. Aktien mit dieser Bewertung empfiehlt Fitch nur Anlegern, die das Risiko nicht scheuen. Nokia hatte am Donnerstag einen Verlust von 1,44 Milliarden Euro im zweiten Quartal von Juni bis April bekanntgegeben - das war vier Mal so viel wie im Vorjahresquartal.

