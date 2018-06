Paris (AFP) In der Auseinandersetzung um die geplante Streichung von 8000 Stellen beim Autobauer PSA Peugeot-Citroën in Frankreich hat sich die Familie Peugeot gegen Angriffe der sozialistischen Regierung zur Wehr gesetzt. Die Attacken hätten eine "sofortige Auswirkung" auf die Wahrnehmung des Unternehmens und seien "gefährlich", sagte Aufsichtsratschef Thierry Peugeot am Freitag der Internetausgabe der Zeitung "Le Figaro". Er fügte mit Blick auf die Vorwürfe der "Lüge" und der "Verschleierung" hinzu: "Wir sind bereit, Kritik zu akzeptieren, aber es gibt Grenzen."

