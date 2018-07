Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat die Hitler-Attentäter als Vorbilder der Bundeswehrsoldaten von heute gewürdigt. Die Bundeswehr stelle sich bewusst in die Tradition des Widerstands vom 20. Juli 1944, sagte er beim traditionellen Gelöbnis von rund 400 Rekruten am auf dem Paradeplatz des Berliner Bendlerblocks. Offiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg hatten am 20. Juli 1944 vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Um den Ort des Gelöbnisses hatte es zuvor Streit gegeben.

