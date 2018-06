Athen (AFP) In Griechenland ist der Generaldirektor des Fonds für die Privatisierung von Staatseigentum zurückgetreten. Kostas Mitropoulos habe am Donnerstag seinen Rücktritt eingereicht und die Regierung habe ihn angenommen, verlautete am Freitag aus dem Fonds. Das Finanzministerium in Athen wollte die Nachricht zunächst weder bestätigen noch dementieren. Erst Ende Juni war Mitropoulos' Stellvertreter, der Rechtsprofessor Jannis Koukiadis, von seinem Posten aus "persönlichen Gründen" zurückgetreten.

