London (AFP) Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in London hat die britische Regierung 1200 weitere Soldaten in Bereitschaft versetzt. Es handele sich um eine "Vorsichtsmaßnahme", sagte der zuständige Minister Jeremy Hunt am Donnerstag. Die betroffenen Soldaten müssen sich nun darauf einrichten, statt innerhalb von sieben Tagen in 48 Stunden zu einem Einsatz bei den Spielen geschickt zu werden. "Wir hoffen, das wird nicht nötig sein", sagte Hunt, doch müssten die Behörden "auf jeden Notfall" vorbereiten sein.

