Dortmund (SID) - Die deutschen Handballer bestreiten ihre ersten beiden Testspiele für die Weltmeisterschaft 2013 in Spanien (11. bis 27. Januar) gegen Serbien. Am 22. September empfängt die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger in Schwerin den Vize-Europameister, einen Tag später (23. September) kommt es in Rostock zum zweiten Duell der Gastgeber mit den Serben. Das teilte der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Freitag mit.

"Unser Ziel ist es immer, sich mit starken Mannschaften zu messen, die uns in der Entwicklung weiterbringen. Mit ihrer bissigen Abwehr legten die Serben Anfang des Jahres den Grundstein für den Einzug ins EM-Finale. Da werden wir sicher richtig gefordert", sagte Heuberger einen Tag nach der Auslosung der WM-Vorrundengruppen in Madrid.

In der Gruppe A trifft der Weltmeister von 2007 auf Titelverteidiger Frankreich sowie Argentinien, Tunesien, Montenegro und Brasilien. Das Spielsystem sieht direkt nach der Vorrunde K.o.-Spiele vor: Die vier besten Teams der vier Sechsergruppen ziehen jeweils ins Achtelfinale ein.