Osnabrück (dpa) - Die österreichische MTH Retail Group hat 109 Filialen der insolventen Drogeriemarktkette IhrPlatz gekauft. Das teilte die Insolvenzverwaltung von Werner Schneider am Freitag in Osnabrück mit.

Das Handelsunternehmen aus dem österreichischen Guntramsdorf will demnach Mäc-Geiz-Filialen aus den Läden der ehemaligen Schlecker-Tochter machen. Den Mitarbeitern wolle die MTH-Group neue Arbeitsverträge anbieten.

IhrPlatz hat insgesamt 490 Märkte und gut 4000 Mitarbeiter. Das insolvente Unternehmen wird derzeit in Einzelteilen an verschiedene Interessenten verkauft. Am 18. Juli hatte bereits Drogeriemarktriese Rossmann die Übernahme von 104 Filialen vertraglich abgesichert.