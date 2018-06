Bonn (dpa) - Die Deutsche Post äußert sich derzeit nicht zu den möglichen Folgen der Insolvenz des Versandhändlers Neckermann für ihr Geschäft. Man kommentiere das nicht, sagte ein Unternehmenssprecher. Das «Handelsblatt» hatte berichtet, die Gewinnprognose von Post-Chef Frank Appel sei wegen der Insolvenz des Großkunden Neckermann.de nicht mehr zu halten. Appel will in diesem Jahr ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro erwirtschaften. Die Sonderabschreibung könne an die 100-Millionen-Euro heranreichen, mutmaßt die Zeitung.

