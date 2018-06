Washington/Denver (dpa) - Ein Amokläufer hat bei einer nächtlichen Batman-Filmpremiere in einem Kino bei Denver 12 Menschen erschossen und 38 verletzt. Der schwer bewaffnete James Holmes trug eine Gasmaske wie der Bösewicht Bane in dem Actionfilm «The Dark Knight Rises».

Über das Motiv des 24 Jahre alten Schützen, der nach dem Blutbad in der Stadt Aurora festgenommen wurde, herrschte Rätselraten. US-Präsident Barack Obama äußerte Entsetzen. Er brach eine Wahlkampftour in Florida ab, um nach Washington zurückzukehren.

Der junge Mann hatte den Kinosaal im US-Bundesstaat Colerado kurz nach Filmbeginn betreten und wild um sich geschossen, wie Augenzeugen erzählten. Zuvor habe er Tränengas in den Saal gesprüht. Unter den Zuschauern brach Panik aus. Die Polizei schloss Terrorismus als Motiv aus und geht davon aus, dass der Täter allein handelte. Er sei der Polizei zuvor nicht aufgefallen, berichteten Medien unter Berufung auf Ermittlungsbeamte. Der Amokschütze sollte noch am Freitag einem Gericht vorgeführt werden.

Der Vorfall geschah zwei Tage vor dem ersten Jahrestag des Massakers von Utøya in Norwegen und außerdem nicht weit entfernt vom Schauplatz des Amoklaufs an der Columbine High School im Jahr 1999. Dort hatten zwei Teenager 13 Menschen getötet und 23 weitere verletzt, bevor sie sich selbst erschossen.

Das Blutbad löste eine Debatte über die Waffenkontrolle in den USA aus. Der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg rief Obama und dessen republikanischen Herausforderer bei der Präsidentenwahl, Mitt Romney, dazu auf, für eine Verschärfung der Waffengesetze zu sorgen. Bloomberg ordnete nach CNN-Angaben zudem Sicherheitsvorkehrungen bei «Batman»-Vorführungen in seiner Stadt an. Das Filmteam selbst sagte geplante Werbeauftritte in Paris ab.

Der Täter trug bei seinem Angriff eine schusssichere Weste, wie der lokale Fernsehsender KUSA unter Berufung auf die Polizei berichtete. Auch von einem Kostüm war in einigen Medien die Rede. Bei der Festnahme auf einem Parkplatz hinter dem Kinokomplex habe er vier Schusswaffen bei sich getragen.

Videoaufnahmen von Zuschauern zeigten schreckliche Szenen: Menschen schrien und drängten zu den Ausgängen, einige waren blutüberströmt.

Nach Angaben von Augenzeugen trat der Täter etwa eine Viertelstunde nach Beginn des Films durch einen Notausgang in den Kinosaal Nummer 9. «Der Typ kam über die Treppe und schoss sofort um sich», berichtete ein junger Mann CNN. Einige Kugeln durchschlugen die Wand zum Kinosaal nebenan. Viele der zumeist jungen Premierengäste dachten zunächst, die Schüsse gehörten zum Film. «Ich habe zunächst überhaupt nicht begriffen, was los ist.»

Viele der Verletzten hatten Schusswunden, einige erlitten Rauchvergiftungen, wie KUSA berichtete. Unter den Verletzten seien mehrere Kinder. Auch ein drei Monate altes Baby wurde in einem Krankenhaus behandelt, hieß es weiter. Der lokale Polizeichef Dan Oates schilderte, zehn der Opfer seien im Kino gestorben, die zwei weiteren im Krankenhaus.

Der Sprecher der Polizei in Aurora, Frank Fania, sagte, der Mann habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Nach der Tat wurde zunächst das Auto des Täters auf Sprengstoff untersucht, später auch seine Wohnung. Vorsichtshalber wurden dabei umliegende Appartements evakuiert. Oates sagte vor Journalisten, in der Wohnung des Mannes seien Sprengfallen entdeckt worden, die nun entschärft werden müssten. Weitere Angaben wurden von einer Pressekonferenz am Freitagabend (MESZ) erwartet.

Obama legte bei seinem Auftritt in Fort Mayers zusammen mit seinen Zuhörern eine Schweigeminute ein. Er sprach von einer herzzerreißenden Tragödie und einem «sinnlosen Akt der Gewalt». Die Opfer hätten Träume gehabt, «die jetzt nicht mehr erfüllt werden können». Bereits zuvor hatte Obama in einer schriftlichen Erklärung versichert, seine Regierung werde alles tun, um den Opfern und den Betroffenen zu helfen. Der Täter werde zur Rechenschaft gezogen. Auch Romney äußerte in einer Erklärung Entsetzen und Anteilnahme.

Bericht der Denver Post

Bericht von ABC News

CNN-Bericht