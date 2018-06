Denver (dpa) - Bei einer Premiere des neuen «Batman»-Films in einem Kino im US-Staat Colorado ist es nach Medienberichten zu einer Schießerei gekommen. Ob es Tote gab, blieb zunächst unklar. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher dem US-Sender NBC News. Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Kino in der Stadt Aurora bei Denver. Viele der Kinobesucher hätten die Schüsse zunächst für einen Teil des Films gehalten, berichtet ein lokaler Radiosender.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.