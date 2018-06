Islamabad (AFP) Pakistan will das Grundstück übernehmen, auf dem sich bis zum Mai vergangenen Jahres Al-Kaida-Chef Osama bin Laden versteckt gehalten hat. Wie ein Mitarbeiter der für den Ort Abbottabad zuständigen Finanzbehörde am Freitag mitteilte, wurden in Tageszeitungen Anzeigen geschaltet, die jeden, der Ansprüche auf das Grundstück erheben möchte, auffordern, sich innerhalb von 15 Tagen zu melden. Was genau mit dem Land nach der Übernahme durch den pakistanischen Staat geschehen soll, blieb unklar.

