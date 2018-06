Melbourne (SID) - Gleichberechtigung über den Wolken? Der australische Basketballverband hat auf die zunehmende Kritik reagiert und wird bei künftigen Olympischen Spielen genauer auf die Reisepläne der beiden Nationalmannschaften schauen. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Männermannschaft in diesem Jahr in der Business-Klasse nach London fliegt, während die sportlich erfolgreicheren Frauen mit der Economy-Klasse Vorlieb nehmen müssen.

"Ich werde mir einen Überblick über unsere Reisepläne für Olympia verschaffen, um sicherzustellen, dass bei den Reisen zu künftigen Olympischen Spielen Gleichheit zwischen Männer- und Frauenteams herrscht", sagte Scott Derwin, Geschäftsführer des Verbandes.

Zuletzt hatte es in Japan ähnliche Diskussionen gegeben, weil die Frauen als Fußball-Weltmeister in der "Holzklasse" nach London flogen, während die sportlich meist erfolglosen Männer in der Business-Klasse fliegen durften.