Birmingham/London (SID) - Dreifach-Olympiasieger Usain Bolt trainiert vor den Sommerspielen in London in einem Hochsicherheitstrakt. Das Gelände der Universität Birmingham, auf dem der Sprint-Weltstar aus Jamaika seine Runden dreht, wird hermetisch abgeriegelt. Fans, die sogar auf die Zäune klettern, um einen Blick zu erhaschen, werden vom Sicherheitspersonal ("Beim Training zuschauen streng verboten") ebenso abgewiesen wie Journalisten - es sei denn, sie stammen aus Jamaika. Dann ist schon mal ein Sondertermin drin.

Bolt war 2008 in Peking über 100m, 200m und mit der 4x100-m-Staffel in Weltrekordzeit zum Olympiasieg gelaufen. In der Heimat ist ihm inzwischen ein scheinbar ebenbürtiger Rivale erwachsen: Yohan Blake, der 2011 in Daegu nach Bolts Disqualifikation Weltmeister wurde. Seite an Seite gewannen die beiden Sprinter anschließend in der 4x100-m-Staffel mit Weltrekord Gold.