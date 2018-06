Regensburg (SID) - In Topform zu Olympia: Eine Woche vor dem Auftakt der Sommerspiele in London hat 800-m-Läuferin Cornelia Harrer beim Leichtathletik-Meeting in Regensburg in 2:00,87 Minuten Bestzeit erzielt. Die deutsche Meisterin, die in London auch über 1500 m starten will, hatte überraschend bei der EM in Helsinki nur Rang neun belegt. Die 21-Jährige will laut leichtathletik.de am Mittwoch (25. Juli) in München noch über 1500 m starten.