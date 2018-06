Damaskus (AFP) Nach dem Anschlag vom Mittwoch in Damaskus ist auch der Leiter der Behörde für Nationale Sicherheit, Hischam Ichtiar, gestorben. Er sei am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen, meldete das syrische Staatsfernsehen. Bei dem Anschlag waren am Mittwoch drei weitere Schlüsselfiguren der syrischen Führung um Präsident Baschar al-Assad getötet worden.

