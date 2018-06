Moskau (AFP) Nach dem neuerlichen Veto Russlands und Chinas gegen eine Syrien-Resolution des UN-Sicherheitsrats hat die russische Regierung die Kritik an ihrer Haltung scharf zurückgewiesen. Es sei "völlig inakzeptabel", dass westliche Länder versuchten, Russland für die eskalierende Gewalt in Syrien verantwortlich zu machen, sagte Außenamtssprecher Alexander Lukaschewitsch am Freitag. Russland habe sich stets für eine politische Lösung eingesetzt. Der Westen solle seine "geschmacklosen Andeutungen" daher unterlassen und stattdessen versuchen, die syrische Opposition für Verhandlungen zu gewinnen.

