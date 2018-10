Washington (AFP) Bei einer Schießerei in einem Vorort von Denver sind nach einem Medienbericht mindestens zehn Menschen getötet worden. Mehrere weitere seien in der Nacht zu Freitag verletzt worden, als zwei Bewaffnete bei einer Filmpremiere in einem Kino in Aurora im US-Bundesstaat Colorado das Feuer eröffneten, berichtete der örtliche Fernsehsender KDVR. Demnach wurde ein Verdächtiger festgenommen, der zweite wurde noch gesucht.

