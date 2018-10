Rom (dpa) - Bei großer Hitze und Trockenheit sind in Italien weiterhin Löschflugzeuge und Helikopter im Dauereinsatz gegen Dutzende zumeist kleinere Brände. In der Nähe von Ravenna an der Adria mussten Campingplätze evakuiert werden, weil die Flammen sich gefährlich näherten. In Massa Marittima in der Toskana zerstörte ein Brand einen Ferien-Bauernhof. Ein 85-Jähriger starb in Kalabrien, als er brennenden Reisig löschen wollte.

