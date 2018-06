Berlin (dpa) - CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt hat konkrete Schritte für einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone vorgeschlagen. In der «Welt am Sonntag» brachte er die Wiedereinführung der Drachme als Parallelwährung ins Spiel. Der griechische Staat sollte jetzt damit anfangen, die Hälfte seiner Beamtengehälter, Renten und sonstigen Ausgaben in Drachmen auszuzahlen, sagte er. Im Fall Athens sei «das Ende der Fahnenstange erreicht. Es dürfe keine weiteren Hilfen geben.

