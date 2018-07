Aurora/New York (dpa) - Die USA stehen unter Schock und trauern um die zwölf Toten des Kino-Massakers in Colorado. Viele Menschen legten in der Nähe des Tatorts in der Kleinstadt Aurora Blumen nieder, gedachten der Opfer und zündeten Kerzen an.

Die Trauernden umarmten sich, viele weinten. Die Polizei versuchte, in die Wohnung des Amokschützen zu kommen. Dies war wegen zahlreicher Sprengfallen schwierig. Zaghaft wurden Zweifel an den Waffengesetzen laut, insbesondere denen im Bundesstaat Colorado.

Nach Angaben von Experten hatte der 24 Jahre alte James Holmes ein Sturmgewehr, eine Schrotflinte und ein oder zwei Pistolen - alles legal. Allein 6000 Schuss Munition soll der Täter im Internet gekauft haben. Bei der Premiere des Batman-Films «The Dark Knight Rises hatte der Attentäter in der Nacht zum Freitag wahllos ins Publikum geschossen.

«Der Mann hatte im Grunde ganz normale Waffen», zitiert die «New York Times» den Rechtsexperten Eugene Volokh. Wenn nicht Dokumente auftauchen, die Holmes geistige Probleme attestieren, «gibt es keinen Hinweis, dass ihm nach geltender Rechtslage irgendwelche Waffen verweigert werden mussten». Der 24-Jährige hatte keine Vorstrafen.

Die Waffengesetze Colorados gelten selbst für amerikanische Verhältnisse als locker. Kritiker erinnerten daran, dass Aurora nur wenige Kilometer von Littleton entfernt liegt. 1999 hatten zwei Schüler an der dortigen Columbine High School 13 Menschen erschossen.

Die Polizei versuchte zentimeterweise, in der Wohnung des Täters voranzukommen. Das Appartement ist mit zahlreichen Sprengfallen gespickt. Die Ermittler entdeckten mit Hilfe von Kameras und Spiegeln Flaschen mit mysteriösen Substanzen. Die Ermittler hofften, sich noch am Samstag sicheren Zugang zu verschaffen - es könne aber auch noch Tage dauern. Neben dem Wohnhaus des Todesschützen seien noch vier weitere Gebäude evakuiert worden.

Das Motiv des Täters blieb zunächst unklar. Offensichtlich hatte Holmes seine kaltblütige Tat von langer Hand vorbereitet. Wie der Bewaffnete in das Kino kommen konnte, sei noch unklar, teilte die Polizei mit.

Der Todesschütze hatte sich Medienberichten zufolge die Haare rot gefärbt und sagte bei einer Vernehmung mit der Polizei aus, er sei der Batman-Bösewicht «Der Joker». Der Amokschütze hatte schwarze kugelsichere Kleidung, einen Helm und eine Gasmaske getragen. Nach der Bluttat, bei der 58 Menschen verletzt wurden, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Holmes sollte am Montag den Richtern vorgeführt werden.

Der 18 Jahre alte Oliver Robinson war im Kino bei der Premiere des neuesten Batman-Films, als der Amokschütze das Feuer eröffnete. Er hatte Glück und saß in der Nähe des Ausgangs. «Wir suchten Deckung, bis er zu schießen aufhörte. Als er nachlud, flüchteten wir», sagte er der «Denver Post». Er mache sich Sorgen, ein Freund habe sich bis zum Freitagabend immer noch nicht gemeldet.

Das Kino glich am Tag nach dem Verbrechen noch einem Heerlager von Polizisten, Experten und Journalisten. Die Leichen der zehn im Kino erschossenen Opfer lagen Medienberichten zufolge etwa zwölf Stunden in dem Saal, bevor sie weggebracht wurden. Zwei Menschen waren im Krankenhaus gestorben.

Unter den Toten war auch die Sportreporterin Jessica Ghawi. Die 24-Jährige war wenige Wochen zuvor einer tödlichen Schießerei in Toronto entgangen und hatte im Internet darüber geschrieben, wie zerbrechlich das Leben und wie nah der Tod sein könne.

Am Sonntagabend sollte es eine weitere Gebetsandacht in Aurora geben, wie örtliche Medien berichteten. Zuvor hatte US-Präsident Barack Obama angeordnet, die Flaggen an allen Bundesgebäuden auf halbmast zu setzen.

Bericht bei ABC Denver

Bericht in der «New York Times»

Bericht in der «Los Angeles Times»