Washington/Denver (dpa) - Der Amoklauf in einem Kino hat in den USA Entsetzen ausgelöst. Warum hat der 24 Jahre alte James Holmes geschossen, was war sein Motiv? Die Bluttat hat auch die Debatte um die Waffengesetze neu entfacht. Holmes hatte Waffen, massenhaft Munition und schusssichere Spezialkleidung ganz legal erworben.

