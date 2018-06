Madrid (AFP) Hunderte arbeitslose Spanier haben am Samstag erneut gegen den Sparkurs ihrer Regierung protestiert. Die Demonstranten kamen aus verschiedenen Landesteilen in einem Sternmarsch in der Hauptstadt Madrid zusammen, wo sie sich vor dem Prado-Museum versammelten. Dort hielten sie Plakate hoch und riefen Protestslogans. Am Abend wollten sie zum zentralen Platz Puerta del Sol marschieren.

