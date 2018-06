Middlesbrough (SID) - Rekordweltmeister Brasilien hat seine Favoritenstellung für das olympische Fußballturnier untermauert. Die Seleção gewann in Middlesbrough gegen Gastgeber Großbritannien mit 2:0 (2:0). Die Tore für den fünfmaligen Weltmeister, der ab der kommenden Woche erstmals auch Olympiagold gewinnen will, erzielten Sandro von den Tottenham Hotspur per Kopf (12.) sowie Neymar per Foulelfmeter (35.). Der Jungstar vom FC Santos hatte bereits den Führungstreffer der Elf von Mano Menezes vorbereitet.

Auf die Gastgeber, die erstmals seit 41 Jahren als gesamtbritisches Team ein Spiel bestritten, wartet vor ihrer ersten Teilnahme am olympischen Turnier seit 1960 noch eine Menge Arbeit. Im Auftaktspiel trifft die Mannschaft von Stuart Pearce, in deren Kader unter anderem der 38-jährige Waliser Ryan Giggs steht, am Donnerstag im "Old Trafford" in Manchester auf den Senegal.

Brasilien startet am selben Tag in Cardiff gegen Ägypten in das olympische Turnier, in dem bei den Männern pro Mannschaft nur drei Spieler stehen dürfen, die älter als 23 Jahre sind.