London (SID) - Im Kampf um den Zuschlag für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2020 wird der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan in den nächsten Tagen nach London reisen. In der Olympia-Stadt will der Regierungschef im Rahmen der bevorstehenden Spiele für den türkischen Kandidaten Istanbul werben.

"Ich glaube, es ist ein starkes Zeichen für die olympische Familie, unseren Ministerpräsidenten als Teil des Teams in London zu haben", sagte Istanbuls Bewerbungschef Hasan Arat.

Erdogan soll sportliche Wettkämpfe mit türkischer Beteiligung besuchen und zudem mehrere Gespräche mit britischen Regierungsmitgliedern wahrnehmen. Ein genauer Termin seines Besuchs wurde noch nicht genannt.

Die Entscheidung über die Ausrichterstadt für 2020 fällt im September 2013 auf einer Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Neben Istanbul bewerben sich Madrid und Tokio.