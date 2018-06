London (SID) - IOC-Chef Jacques Rogge bleibt trotz des Vorstoßes von US-Präsident Barack Obama hart: Bei der Olympia-Eröffnung am 27. Juli wird es keine Schweigeminute für die Opfer des Olympischen Attentates 1972 bei den Sommerspielen in München geben. Damals waren elf Mitglieder der israelischen Mannschaft getötet worden. Eine Schweigeminute war zuvor schon von verschiedenen Seiten gefordert worden.

"Wir werden zusammen mit dem Nationalen Olympischen Komitee Israels am 6. August in London der Athleten gedenken. Außerdem gibt es eine Zeremonie am 5. September, dem Jahrestag des Attentats, auf dem Militärflughafen in Fürstenfeldbruck", erklärte Rogge. Auf weitere Nachfragen der Weltpresse meinte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees wenig später mit Hinweis auf Obamas Vorschlag: "Wir hören immer genau zu, wenn Mitglieder der Gesellschaft ihre Meinung abgeben. Wir widmen dem große Aufmerksamkeit und berücksichtigen sie. Aber das heißt nicht, dass wir diesen Rat befolgen."

Auch Thomas Bach, Vizepräsident des IOC und Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hatte eine Schweigeminute im Rahmen der Eröffnungszeremonie abgelehnt. Bach: "Wir als DOSB haben am 5. September in Deutschland zwei Gedenkveranstaltungen, eine Kranzniederlegung am Ort der Geiselnahme in München und eine Gedenkfeier in Fürstenfeldbruck, am Ort der Ermordung der Geiseln und des Polizeibeamten. Darüber hinaus wirken wir in partnerschaftlicher Abstimmung mit dem israelischen NOK an zwei weiteren Gedenkveranstaltungen in Israel mit."