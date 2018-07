London (SID) - Der französische Tennisprofi Gael Monfils hat seinen Start bei den Olympischen Spielen (27. Juli bis 12. August) abgesagt. Wie der Weltverband ITF mitteilte, laboriert der Weltranglisten-17. an einer hartnäckigen Knieverletzung. Der 25-Jährige ist nach dem spanischen Olympiasieger Rafael Nadal bereits der zweite Top-Spieler, der in London fehlen wird. Für Monfils, der wegen der Verletzung schon bei den French Open und in Wimbledon zuschauen musste, rückt Julien Benneteau ins französische Aufgebot für den Einzelwettbewerb.