Berlin (dpa) - Bundesverkehrminister Peter Ramsauer hat die Lokführergewerkschaft GDL vor einem Streik in der Urlaubszeit gewarnt. Die Kunden, die am wenigsten dafür könnten, würden in der Urlaubszeit quasi in Geiselhaft genommen, um Forderungen zu erzwingen, sagte Ramsauer dem «Focus». Vor der Tarifrunde am Montag mahnte der Verkehrsminister die Beteiligten zur Vernunft. Verhandeln sei immer besser als zu drohen. Die GDL fordert für 21 500 Lokführer ein Einkommensplus von 7 Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr.

