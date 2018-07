Mexiko-Stadt (dpa) - Bei einem Busunglück in Mexiko sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. 27 weitere Passagiere wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Behörden mitteilten. Das Unglück hatte sich am Morgen im Bundesstaat Nayarit an der Pazifikküste 700 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt ereignet. Den Angaben zufolge war der Bus nahe der Ortschaft Santa María del Oro auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.