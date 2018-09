Aurora (AFP) Nach dem Amoklauf von Aurora haben Spezialisten die ersten Sprengstofffallen in der Wohnung des mutmaßlichen Schützen entschärft. Die erste Gefahr sei gebannt, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei am Samstag in der Stadt nahe Denver im US-Bundesstaat Colorado. Die Fallen seien installiert gewesen, um "jeden umzubringen, der versucht hätte, in die Wohnung zu gehen". Demnach befanden sich noch dutzende weitere Sprengstofffallen in der Wohnung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.