Los Angeles (AFP) Nach dem Blutbad während einer "Batman"-Filmpremiere im US-Bundesstaat Colorado mit zwölf Toten verschärfen Kinos ihre Sicherheitsvorkehrungen. Die Kinokette AMC, eine der größten in den USA, teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass in ihren Sälen Gesichtsmasken und Waffenattrappen bis auf weiteres verboten seien. Es würden alle notwendigen Maßnahmen getroffen, damit diejenigen, die am Wochenende ins Kino gehen wollten, dies "unter den gegebenen Umständen mit der größtmöglichen inneren Ruhe" tun könnten.

