Kairo (AFP) Auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten ist erneut ein Anschlag auf eine Gas-Pipeline nach Israel verübt worden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Mena am Sonntag berichtete, war es bereits der 15. Anschlag seit dem Sturz des langjährigen Präsidenten Husni Mubarak im Februar 2011. Augenzeugen berichteten von einer lauten Explosion und einem Feuer an der Gasleitung nahe der Stadt Al-Arisch im Norden der Halbinsel.

