Berlin (SID) - Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin muss einen Großteil der Saisonvorbereitung auf Darin Olver verzichten. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison mit 28 Toren und 35 Vorlagen einer der besten Scorer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war, wird sich in der kommenden Woche in seiner Heimatstadt Minneapolis einem operativen Eingriff unterziehen. Bei einer Untersuchung in Berlin waren Verschleißerscheinungen an der Hüfte des 27-Jährigen entdeckt worden.