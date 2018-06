Berlin (dpa) - Spanien und Griechenland bleibt im Dauerkampf gegen die Euro-Schuldenkrise keine Atempause . Wegen ihrer großen Schuldenprobleme muss nach Valencia auch die autonome spanische Region Murcia im Südosten des Landes Finanzhilfen in Madrid beantragen. Für Griechenland ist ebenfalls keine Entspannung in Sicht: Sollte Athen noch mehr Geld brauchen, will sich der Internationale Währungsfonds nach «Spiegel»-Informationen nicht mehr an weiteren Hilfen beteiligen.

