Berlin - Eine große Mehrheit der Bürger will nicht, dass Geschäfte genauso geöffnet haben wie werktags. In einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der Tageszeitung «Die Welt» sprachen sich 73 Prozent der Befragten dagegen aus. Je nach Alter variieren demnach die Ergebnisse. Je jünger die Befragten seien, umso eher befürworteten sie eine weitere Liberalisierung der Öffnungszeiten. So wünschten sich 40 Prozent der 18- bis 29-Jährigen offene Geschäfte auch am Sonntag.

