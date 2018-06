Washington (dpa) - Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen in einem Kino in Aurora wird heute US-Präsident Barack Obama die Stadt im Bundesstaat Colorado besuchen. Wie das Weiße Haus mitteilte, wird der Präsident dabei auch mit Familien der Opfer und Vertretern der Stadt zusammentreffen. In der Nacht zum Freitag hatte in Aurora ein Amok-Schütze während der Mitternachtspremiere eines Batman-Films wahllos das Feuer auf Kino-Besucher eröffnet. 12 Menschen starben, 58 wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.