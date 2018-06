Washington (dpa) - In der Wohnung des mutmaßlichen Todesschützen im US-Bundesstaat Colorado haben Experten die Sprengfallen entschärft. Die Gefahr, die durch das Apartment von James Holmes ausging, sei gebannt, sagte der Polizeichef der Stadt Aurora, Dan Oates, dem Nachrichtensender CNN. Heute wird US-Präsident Barack Obama in der Stadt erwartet. Der 24-jährige Holmes wird beschuldigt, in einem Kino während der Premiere des neuen Batman-Films wahllos ins Publikum geschossen zu haben. 12 Menschen starben, 58 wurden verletzt.

