Washington (dpa) - In der Wohnung des mutmaßlichen Todesschützen in Colorado haben Experten nach Polizeiangaben alle gefährlichen Sprengfallen entschärft. «Alle Gefahren» in dem Apartment von James Holmes seien entfernt worden, sagte Polizeichef Dan Oates dem Nachrichtensender CNN. Die Bewohner der umliegenden Gebäude, die zur Sicherheit ihre Häuser verlassen hatten, durften zurückkehren. Nur das Wohnhaus des Täters dürfe weiter nicht betreten werden. Unterdessen ist der Zustand von neun Verletzten noch kritisch.

