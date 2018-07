Tripolis (AFP) Eine Woche nach seiner Entführung durch Bewaffnete ist der Präsident des libyschen Olympischen Komitees freigelassen worden. Nabil al-Alam sei am Sonntag auf freien Fuß gesetzt worden, es gehe ihm gut, sagte sein Büroleiter Arafat Dschuwan in Tripolis. Sein Bruder Saleh al-Alam sagte, die Motive für die Entführung seien noch immer vollkommen unklar. Er sei am Sonntagmorgen von Beamten des Innenministeriums nach Hause gebracht worden. Die Familie hat laut dem Bruder kein Lösegeld gezahlt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.