Köln (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel und Rekordchampion Michael Schumacher gehen als Zweiter und Dritter ins Heimrennen auf dem Hockenheimring am Sonntag. Beide nehmen ab 14.00 Uhr die Verfolgung von WM-Spitzenreiter Fernando Alonso auf, der sich im Regen-Qualifying am Samstag die Pole Position gesichert hatte. Nico Hülkenberg geht als Vierter ebenfalls von einem aussichtsreichen Startplatz aus ins Rennen.

Lokalmatador Tommy Haas strebt am Hamburger Rothenbaum im zehnten Anlauf den ganz großen Coup an. Im Finale ab 14.00 Uhr bekommt es Haas, der ganz in der Nähe des Centre Courts aufwuchs, mit dem an Nummer drei gesetzten Argentinier Juan Monaco zu tun. Letzter deutscher Sieger in Hamburg war 1993 Michael Stich.

Am Sonntag findet die Tour de France auf den Champs-Elysées, dem Prachtboulevard in Frankreichs Hauptstadt, traditionell ihr Ende. Bradley Wiggins ist der erste britische Tour-Triumph höchstens noch durch einen Sturz zu nehmen. Die Sprinter um Mark Cavendish und dem Rostocker André Greipel werden nochmals ihre Kräfte mobilisieren, um einem prestigeträchtigen Erfolg davonzutragen.