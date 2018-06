London (SID) - Der australische Vielseitigkeitsreiter Shane Rose wird nicht an den Olympischen Spielen (27. Juli bis 12. August) in London teilnehmen. Das teilte das australische NOK am Sonntag mit. Der 39-Jährige, der vor vier Jahren in Peking mit seiner Équipe die Silbermedaille gewonnen hatte, muss aufgrund einer Beinverletzung seines Pferdes Taurus passen. Anstelle von Rose wird Megan Jones im Sattel von Allofasudden starten.