London (SID) - Die Wahl des Fahnenträgers der australischen Olympia-Mannschaft wird zu einer "battle of the sexes". Beach-Volleyballerin Natalie Cook, die als erste australische Frau zum fünften Mal bei Olympia an den Start gehen wird, kündigte einen "Sitzstreik" an, falls die Ehre bei der Eröffnungsfeier am Freitag erneut einem Mann zuteil werden sollte.

Australiens Chef de Mission Nick Green will seine Entscheidung am Donnerstag verkünden. Er sagte, Cooks Bemerkungen seien "im Scherz" gefallen. Die 37 Jahre alte Olympiasiegerin von 2000 ließ sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Sonntag allerdings anmerken, dass sie sich für die logische Wahl hält. "Es wäre eine Ehre für mich, die Mannschaft anzuführen", sagte sie.

Die Entscheidung von Green wird unter anderem beeinflusst durch die Auseinandersetzungen während der Anreise der Australier. Die australischen Basketball-Männer durften auf ihrem Flug nach London Business-Class fliegen, die erfolgreicheren Frauen hatten sich mit Sitzen in der Economy-Class zufrieden geben müssen.

Cook will die Entscheidung von Green, der sich "ehrlich gesagt schon seit drei Jahren" den Kopf zerbricht, allerdings nicht an ihrer Person festmachen. "Hauptsache, es wird eine Frau", sagte sie. Für den Fall, dass ein Mann zum Fahnenträger ernannt werde, drohte Cook: "Dann werde ich mich aus Protest hinsetzen." Wo und wann ließ sie allerdings offen.