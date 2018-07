London (SID) - Hoffnung auf Schrott: Österreichs Leichtathletik-Team setzt bei Olympia in London vor allem auf eine zuletzt immer mehr in die internationale Spitzenklasse vorgedrungene Hürdensprinterin. Bei den Staatsmeisterschaften in Klagenfurt sorgte Landesrekordlerin Beate Schrott in 12,92 Sekunden für die beste Leistung.